Вредитель, прибывший с узбекскими сливами в Свердловскую область, оказался не под запретом

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Насекомое-вредитель, которым были заражены сливы из партии, прибывшей в Свердловскую область из Узбекистана, оказалось неопасным некарантинным видом щитовки. Поэтому ввоз на территорию региона партий слив общим весом в 38,6 тонны был разрешен.В процессе проведения фитосанитарного контроля прибывающих в регион продуктов растениеводства сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в двух партиях привезенных из Узбекистана свежих слив насекомого, похожего на карантинного вредителя – калифорнийскую щитовку.В ходе углубленной энтомологической экспертизы в отделе карантина растений выяснилось, что обнаруженное насекомое является фиолетовой щитовкой, которая официально считается некарантинным видом. Поэтому ввоз слив в Свердловскую область разрешили.При этом фиолетовая щитовка, широко распространенная во многих странах с умеренным климатом и встречающаяся в Краснодарском крае и в Дагестане, наносит некоторый вред растениям. Возможно засыхание дерева, опадение листьев, остановка в росте, уменьшение урожая. На плодах появляются красные пятна, снижаются качество и сортность урожая.