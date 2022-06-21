Свердловчане с помощью маткапитала смогут сразу после рождения ребенка оплатить подключение к газу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области средства регионального материнского капитала разрешат использовать на оплату подключения к газовым сетям, как только родится ребенок. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Многодетные семьи теперь могут оплатить подключение газа с помощью маткапитала, не дожидаясь, пока ребенку исполнится два года. Соответствующие изменения в региональный закон «Об областном материнском (семейном) капитале» приняли депутаты сегодня на заседании Заксобрания Свердловской области.Средства маткапитала могут быть направлены на разработку проектной документации, покупку и монтаж внутридомового газового оборудования и пусконаладочные работы.