В Октябрьском районе Екатеринбурга появился Новосинарский Бульвар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге бульвару, расположенному в Октябрьском районе, присвоили наименование «Новосинарский». Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.Новый бульвар расположен в границах Сибирского тракта, ЕКАД, автодороги Екатеринбург – Кольцово и улицы Чистой. Название бульвара включат в государственный адресный реестр.Как сообщают в пресс-службе мэрии, Новосинарский бульвар станет одной из знаковых магистралей микрорайона, где планируются проводить масштабные спортивные мероприятия. Трасса соединит Сибирский тракт и ЕКАД, а также обеспечит транспортную связь с улицей 100-летия Уральского университета, улицей Универсиады и с ЭКСПО-бульваром.