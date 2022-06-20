В Свердловской области подтвердили еще 102 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 102 случая коронавируса. Всего зарегистрировано 447 462 случая COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 90 человек. Общее число вылечившихся – 435 182.
В регионе за сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
В связи с выздоровлением выписали 90 человек. Общее число вылечившихся – 435 182.
В регионе за сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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