В Свердловской области подтвердили еще 102 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 102 случая коронавируса. Всего зарегистрировано 447 462 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 90 человек. Общее число вылечившихся – 435 182.В регионе за сутки не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.