На въезде в Екатеринбург силовики останавливали автобусы с мигрантами
Общество
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге прошел рейд по контролю за пассажирскими перевозками и поиску нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Сегодня утром силовики останавливали автобусы на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта. Были остановлены несколько автобусов, в которых ехали мигранты с подозрительными документами.
В результате иностранных граждан отправили в отдел полиции.
Сегодня утром силовики останавливали автобусы на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта. Были остановлены несколько автобусов, в которых ехали мигранты с подозрительными документами.
В результате иностранных граждан отправили в отдел полиции.
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