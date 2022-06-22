На въезде в Екатеринбург силовики останавливали автобусы с мигрантами



Фото: ИА «Ночные новости»



Фото: ИА «Ночные новости»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прошел рейд по контролю за пассажирскими перевозками и поиску нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Сегодня утром силовики останавливали автобусы на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта. Были остановлены несколько автобусов, в которых ехали мигранты с подозрительными документами.В результате иностранных граждан отправили в отдел полиции.