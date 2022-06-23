Прокуратура одного из районов Нижнего Тагила заподозрила мэрию в нарушении законодательства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры Дзержинского района проводят проверку работы Администрации города. Причиной проверки стало обращение местной жительницы, которая сообщила о том, что одна из окраинных улиц представляет опасность для жизни и здоровья участников движения по ней.Речь идёт об улице Круговой, на которой ещё 6 лет назад должны были установить электрическое освещение. По этому поводу в 2016-м году даже прошло судебное заседание, итогом которого стало требование от мэрии не только установить электроосвещение на Круговой, но и нанести на дорожном покрытии разметку — разделительную полосу. Теперь выясняется, что выполнено было только последнее требование по разметке, а освещение до сих пор не установлено.В связи с этим Нижнетагильской мэрии угрожает крупный штраф: уголовная статья 315 позволяет взимать с государственного органа до 200 тысяч рублей за неисполнение судебного решения. И освещение на Круговой установить всё же придётся даже после выплаты штрафа.Как сообщает телеканал «Реальный Тагил» проверку работы мэрии «прокурорские» проводят совместно с представителями ГИБДД.