Жительницу Нижнего Тагила осудили за убийство сожителя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстала местная жительница. Защищаясь от сожителя, она нанесла ему удар ножом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В садовом доме коллективного сада №3 женщина 26 июля прошлого года вступила с сожителем в спровоцированный им конфликт. В ходе него мужчина схватил ее за волосы, причинив сильную физическую боль. Тогда женщина взяла в руку нож и нанесла им удар в область груди. От полученной травмы мужчина скончался в больнице.Осужденная и потерпевший в тот день вместе распивали крепкие спиртные напитки и находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе судебного заседания женщина частично признала свою вину в совершении преступления, пояснив, что у нее не было умысла на умышленное убийство.Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил женщине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее она уже была судима за преступление против собственности.