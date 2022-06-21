Самый большой скейт-парк на Урале откроется в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге рядом с КРК «Уралец» на этой неделе откроется самый большой скейт-парк на Урале. Его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает Е1.Площадку поделят на зоны для новичков и профессионалов. Для безопасности используется износостойкое и ударопрочное покрытие элементов.В субботу, 2 июля, в честь открытия скейт-парка на площадке пройдет первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME. По словам организаторов, на мероприятие съедутся лучшие спортсмены экстремальных видов уличного спорта со всей страны. Около КРК «Уралец» с 12:00 до 17:00 пройдут чемпионаты в дисциплинах «BMX», «Скейтбординг» и «Самокат».С 17:00 до 18:30 в завершение спортивной части состоится мотошоу и автограф-сессия Алексея Колесникова. Вечером на сцене перед КРК «Уралец» выступит Feduk.