В Екатеринбурге стартует посвящённый главной городской реке форум

«Слоган нашего форума и нашего Исетьфеста "Исеть дала жизнь Екатеринбургу, пора городу вернуть жизнь реке". Это значит, что мы совместными усилиями движемся в сторону плановой ревитализации (прим. ред. в контексте урбанистики обозначает процесс воссоздания и оживления городского пространства)», — объяснила в ходе сегодняшней пресс-конференции соорганизатор городского сообщества «Парки и скверы», куратор «Исетьфеста» и форума «Река Исеть» Анна Балтина.



Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге стартует форум «Река Исеть» в рамках которого эксперты обсудят ряд тем, посвящённых состоянию главной реки города и перспективам её развития. Он будет идти три дня, с 27 по 29 июня.Первый день мероприятия будет посвящён истории и культуре реки. В следующие два дня будут подниматься проблемы воплощения и реализации водно-зелёного каркаса.Форум реализуется при поддержке свердловской региональной общественной организации «Мирные жители», некоммерческой организации «Сад Нурова», городского сообщества «Парки и скверы» и застройщика «Acons group».