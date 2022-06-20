В Екатеринбурге стартует посвящённый главной городской реке форум

15.52 Понедельник, 27 июня 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге стартует форум «Река Исеть» в рамках которого эксперты обсудят ряд тем, посвящённых состоянию главной реки города и перспективам её развития. Он будет идти три дня, с 27 по 29 июня.

Первый день мероприятия будет посвящён истории и культуре реки. В следующие два дня будут подниматься проблемы воплощения и реализации водно-зелёного каркаса.

«Слоган нашего форума и нашего Исетьфеста "Исеть дала жизнь Екатеринбургу, пора городу вернуть жизнь реке". Это значит, что мы совместными усилиями движемся в сторону плановой ревитализации (прим. ред. в контексте урбанистики обозначает процесс воссоздания и оживления городского пространства)», — объяснила в ходе сегодняшней пресс-конференции соорганизатор городского сообщества «Парки и скверы», куратор «Исетьфеста» и форума «Река Исеть» Анна Балтина.



Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


Форум реализуется при поддержке свердловской региональной общественной организации «Мирные жители», некоммерческой организации «Сад Нурова», городского сообщества «Парки и скверы» и застройщика «Acons group».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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