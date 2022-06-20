В Свердловской области более 37 тысяч человек пострадали от укусов клещей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

От укусов клещей, по данным на 27 июня, пострадали уже 37 490 жителей Свердловской области, в том числе 7 010 детей. На Екатеринбург приходится 13 093 пострадавших. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Наибольшее количество пострадавших от укусов клещей зафиксировано в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком и Тугулымском городских округах, Каменске-Уральском, Ирбитском муниципальном округе, ГО Дегтярск, Верхний Тагил и Верхняя Тура.В больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» доставили 165 человек, среди которых 40 детей. Диагноз подтвердили у 17 человек, в том числе четырех несовершеннолетних.С предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 366 человек, в том числе 95 детей. Подтвержден диагноз у 95 свердловчан, 14 из них – дети.