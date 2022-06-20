В Екатеринбурге за выходные автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 24 по 26 июня прошли массовые проверки водителей. Сотрудники ГИБДД ловили водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения или без прав.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения задержали 17 водителей, за управление в состоянии наркотического опьянения – двух человек. При этом у двух пьяных водителей не было водительского удостоверения.Еще семь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А в отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в состоянии опьянения.