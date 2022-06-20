В Екатеринбурге за выходные автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 24 по 26 июня прошли массовые проверки водителей. Сотрудники ГИБДД ловили водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения или без прав.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения задержали 17 водителей, за управление в состоянии наркотического опьянения – двух человек. При этом у двух пьяных водителей не было водительского удостоверения.
Еще семь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А в отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в состоянии опьянения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения задержали 17 водителей, за управление в состоянии наркотического опьянения – двух человек. При этом у двух пьяных водителей не было водительского удостоверения.
Еще семь автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А в отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление машиной в состоянии опьянения.
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