Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 104 случая коронавируса. Общее число заболевших – 447 360.
По выздоровлению выписали 88 пациентов. Всего вылечились 435 092 свердловчанина.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По выздоровлению выписали 88 пациентов. Всего вылечились 435 092 свердловчанина.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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