Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки выявили 104 случая коронавируса. Общее число заболевших – 447 360.По выздоровлению выписали 88 пациентов. Всего вылечились 435 092 свердловчанина.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.