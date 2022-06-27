На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» участники представят проект повышения эффективности обогащения руды

13.51 Понедельник, 27 июня 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, один из представленных проектов позволит повысить эффективность комплексного обогащения медных и медно-цинковых руд.

Автором проекта является научный сотрудник АО «Уралмеханобр» Сергей Зиятдинов. Он провел исследования и выяснил, что положительный экономический эффект можно получить при извлечении цинкового концентрата из медной руды, содержащей до 1% цинка. Тогда как считается, что он наступает после обогащения сырья с содержанием металла от нескольких процентов.

АО «Уралмеханобр» исследовало пробы медно-цинковой и медной руды Ново-Шемурского месторождения. При обогащении, например, медной руды, содержащей 2,31% меди и 0,35% цинка, был получен медный концентрат с содержанием Cu 23,40% (при извлечении 92,59%) и цинковый концентрат с содержанием Zn 45,05% (при извлечении 39,90%).

– На примере конкретного колчеданного месторождения видно, что из медных руд с содержанием цинка 0,35-1,0% получение цинкового концентрата технически возможно. Конечно, это должно быть экономически обосновано, но факт в том, что многие недропользователи даже не оценивают потенциальный эффект, – отметил Сергей Зиятдинов.


Конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» состоится в Верхней Пышме с 6 по 8 июля. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

На конференции будет проходить обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ – свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи – авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
АО «Уралэлектромедь» за пять месяцев оцинковало 14 тысяч тонн металлоконструкций
27 июня 2022
Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Музейный комплекс УГМК
24 июня 2022
Женская команда УГМК по настольному теннису стала чемпионом России
20 июня 2022
«Святогор» профинансировал ремонт флюорографического кабинета в больнице Красноуральска
22 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Пятилетка главы Полевского Поспелова: коммунальный кризис, уголовное дело VIP-чиновника и миллиардные нарушения

Несмотря на ворох проблем, действующий мэр собирается на новый срок
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:21 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:51 На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» участники представят проект повышения эффективности обогащения руды
13:33 В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейских за изнасилование девушки в патрульной машине
12:57 АО «Уралэлектромедь» за пять месяцев оцинковало 14 тысяч тонн металлоконструкций
12:24 В Екатеринбурге до сентября ограничат движение транспорта по Сибирскому тракту
11:55 После пожара на газовой станции в Талице возбуждено уголовное дело
11:28 Обвиняемого в покушении на школьницу в Нижней Синячихе заключили под стражу
10:54 Пропавшего на Урале мужчину нашли мертвым
10:26 Треть нелегальных свалок в Свердловской области состоит из строительных отходов
09:59 В Свердловской области анонсировали программу поддержки студенчества
09:22 На чемпионате России по мотокросу в Ирбите гонщики влетели в толпу зрителей
18:02 Глава Ростуризма Зарина Догузова осталась довольна после прогулки по Екатеринбургу
16:30 В Свердловской области ожидаются сильный ветер и дожди
15:15 Психологов свердловских учреждений ГУФСИН обучили гипнозу
14:29 Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня
14:22 В посёлке Полевской местные жители нашли тело женщины
13:34 На жителя Ревды составили протокол за антимилитаристские надписи на банкнотах
13:18 Более 40% екатеринбуржцев предпочитают отпуск в России
12:12 Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники
11:18 В Екатеринбурге ищут 25-летнего мужчину, пропавшего 22 июня
10:04 В Нижнем Тагиле 29 июня закроют движение возле железнодорожного вокзала
17:33 Задержали подозреваемого в покушении на убийство 10-летней девочки из Нижней Синячихи
16:23 В Свердловской области ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 24 июня
15:42 Жителя Серова задержали при попытке переброса телефонов в новолялинскую ИК-54
14:46 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 26 июня
14:20 Под посёлком Арти в аварии с грузовиком погибла женщина
Все новости Свердловской области
14:13 В ГД одобрили уголовное наказание за демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций
12:44 В России женщины зарабатывают в среднем на 37% меньше, чем мужчины
11:58 Глава Крыма Аксенов объявил режим ЧС в Симферополе из-за сильных дождей
11:24 В Дзержинске из детского сада уволились сразу пять воспитателей и заведующая
10:40 На Сахалине полицейский сбил двух 30-летних женщин, одна из них погибла
09:53 Избранный президент Колумбии выступил за запрет боя быков после трагедии в Толиме
09:05 В британском Бирмингеме в результате взрыва разрушен жилой дом, еще несколько повреждены
17:42 Около 500 мигрантов штурмовали шестиметровый забор на границе Марокко и Испании
16:22 В Сочи более тысячи специалистов устраняют последствия стихии, жителей обеспечивают питанием и водой
15:36 Суд арестовал дома и квартиры блогера Белоцерковской, обвиняемой в распространении «фейков» об армии
14:40 В Казани два сотрудника колонии получили условный срок за избиение заключенного
14:03 Пользователи сообщают о сбоях в работе «Яндекс Gо», Uber и других приложений такси
13:04 В Краснодарском крае два легковых автомобиля с людьми потоком воды унесло в море
12:35 В Магнитогорске почти 300 сотрудников «скорой» требуют увеличить количество бригад и стимулирующие выплаты
11:34 Врио губернатора Рязанской области рассказал о тяжелом состоянии пострадавших в авиакатастрофе
10:50 В ЯНАО загорелся 13-й вагон пассажирского поезда, движение остановлено
10:13 Протесты в Эквадоре: полиция применяет слезоточивый газ, в магазинах нехватка продуктов
09:43 Baza: в Белгороде неизвестный бросил две бутылки с «коктейлями Молотова» в военкомат
09:09 В Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку, есть жертвы
18:10 «ВОЗ объявила пандемию оспы обезьян». Это правда?
17:03 Американская компания Nike официально заявила, что ее магазины в России больше не откроются
16:35 ЕСПЧ присудил российским заключенным в десяти регионах 215 500 евро
15:19 В Бурятии из-за короткого замыкания и пожара на ГРЭС без электричества остались 17 районов
14:42 В Москве 214 водителей скорой помощи выступили против низких зарплат
13:24 Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет
12:33 В Минобрнауки заявили, что хакерские атаки на российские вузы продолжаются
Все новости России и мира
14:21 Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:51 На конференции «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН» участники представят проект повышения эффективности обогащения руды
13:33 В Екатеринбурге отправили в колонию экс-полицейских за изнасилование девушки в патрульной машине
13:10 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет вебинар для риэлторов
13:04 В Перми ограничат движение по Петропавловской
12:57 АО «Уралэлектромедь» за пять месяцев оцинковало 14 тысяч тонн металлоконструкций
12:56 Разработка пермских ученых позволит справиться с засухой
12:50 Участники турнира UralFC проведут открытую тренировку в «IMALL Эспланада»
12:24 В Екатеринбурге до сентября ограничат движение транспорта по Сибирскому тракту
11:55 После пожара на газовой станции в Талице возбуждено уголовное дело
11:28 Обвиняемого в покушении на школьницу в Нижней Синячихе заключили под стражу
10:54 Пропавшего на Урале мужчину нашли мертвым
10:26 Треть нелегальных свалок в Свердловской области состоит из строительных отходов
10:13 Пора летних отпусков принесет радость далеко не всем пермякам
09:59 В Свердловской области анонсировали программу поддержки студенчества
09:22 На чемпионате России по мотокросу в Ирбите гонщики влетели в толпу зрителей
18:02 Глава Ростуризма Зарина Догузова осталась довольна после прогулки по Екатеринбургу
16:30 В Свердловской области ожидаются сильный ветер и дожди
15:15 Психологов свердловских учреждений ГУФСИН обучили гипнозу
14:29 Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня
14:22 В посёлке Полевской местные жители нашли тело женщины
13:34 На жителя Ревды составили протокол за антимилитаристские надписи на банкнотах
13:18 Более 40% екатеринбуржцев предпочитают отпуск в России
12:12 Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники
11:18 В Екатеринбурге ищут 25-летнего мужчину, пропавшего 22 июня
10:04 В Нижнем Тагиле 29 июня закроют движение возле железнодорожного вокзала
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK