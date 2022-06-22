АО «Уралэлектромедь» за пять месяцев оцинковало 14 тысяч тонн металлоконструкций

12.57 Понедельник, 27 июня 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) оцинковало 14 114 тонн металлоконструкций за пять месяцев 2022 года. Это на 3,65% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В течение пяти месяцев в цех горячего цинкования поступали крупно- и мелкогабаритные конструкции опор ЛЭП, дорожных ограждений, мачт освещения. Среди уникальных заказов были трубы с разным диаметром.

– Мы впервые столкнулись с таким необычным заказом. Сложность заключалась в том, что трубу невозможно прикрепить к траверсе обычным способом на проволоку. После мозгового штурма мы с коллегами предложили идею – приваривать гайки к внешней поверхности трубы, за которые можно было надежно зацепить конструкции. После цинкования изделий поверхность, где были приварены гайки, обрабатывается цинкосодержащим спреем. За пять месяцев предприятие оцинковало 40 тонн труб разного диаметра. Эта идея была оформлена в инициативу в рамках программы операционной трансформации, – рассказал заместитель начальника цеха горячего цинкования АО «Уралэлектромедь» Денис Бердышев.



Фото: пресс-служба УГМК


Отметим, что цинкование является идеальным способ защиты металлических труб от коррозии, которые будут эксплуатироваться в разной производственной среде и климатических зонах. Предварительно изделия навешиваются на специально приспособление, траверсу, а затем проходят этапы: обезжиривание, травление, промывка, флюсование, сушка, цинкование. Производство оснащено современным технологическим оборудованием, которое позволяет цинковать металлоконструкции с габаритными размерами до 12,5х1,4х3,2 метра и весом до трех тонн.

Преимуществом горячего цинкования в АО «Уралэлектромедь» является использование цинка высокой чистоты (99,995% Zn). Он обеспечивает наиболее эффективный и самый безопасный для окружающей среды метод защиты стали от коррозии. Срок службы таких изделий составляет более 25-30 лет.


Фото: пресс-служба УГМК


Напомним, что в АО «Уралэлектромедь» горячее цинкование было организовано в 2005 году. Основную долю заказов составляют металлоконструкции опор ЛЭП, линии контактных сетей, конструкции, используемые в дорожном строительстве, спортивные сооружения и другие инфраструктурные объекты.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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