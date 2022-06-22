В Екатеринбурге до сентября ограничат движение транспорта по Сибирскому тракту

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по Сибирскому тракту. Речь идет об участке от кольцевого движения на улице Трактовой до поворота на микрорайон Компрессорный.Ограничения будут действовать с 20 июля до 1 сентября. Перекрытие связано с проведением работ по покраске мостовых балок.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.