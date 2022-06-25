Психологов свердловских учреждений ГУФСИН обучили гипнозу

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Психолога свердловских учреждений ГУФСИН освоили применение трансовых психотехник. Обучение проходило под руководством действующего члена ассоциации специалистов в области клинического гипноза, начальника психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве.«Течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Самые смелые испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.Он отметил, что особо внимание было уделено применению трансовых техник в экстренных ситуациях, возникающих во взаимодействии с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными (голодовки, угроза возникновения аутодеструктивного и другого нежелательного поведения, др.).