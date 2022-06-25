На жителя Ревды составили протокол за антимилитаристские надписи на банкнотах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ревде на молодого человека составили протокол по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») за купюры с антимилитаристскими надписями, которые он, по версии полиции, вкладывал в банкоматы.Как рассказал «Вечерним ведомостям» сам молодой человек, протокол составлял начальник отдела уголовного розыска. Вычислить гражданина правоохранителям помогли сотрудники банка.Теперь жителю Ревды грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.