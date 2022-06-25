На жителя Ревды составили протокол за антимилитаристские надписи на банкнотах
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ревде на молодого человека составили протокол по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») за купюры с антимилитаристскими надписями, которые он, по версии полиции, вкладывал в банкоматы.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» сам молодой человек, протокол составлял начальник отдела уголовного розыска. Вычислить гражданина правоохранителям помогли сотрудники банка.
Теперь жителю Ревды грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» сам молодой человек, протокол составлял начальник отдела уголовного розыска. Вычислить гражданина правоохранителям помогли сотрудники банка.
Теперь жителю Ревды грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
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