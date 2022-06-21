Более 40% екатеринбуржцев предпочитают отпуск в России

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным сервиса по поиску работы «SuperJob», 41% жителей Екатеринбуржцев предпочитают отдых в России. Провести отпуск за рубежом хотели бы 34% респондентом.Сторонники отдыха в России называли для отдыха такие города, как Сочи и Адлер (19%), Крым (17%), Санкт-Петербург (10%), Краснодарский край (9%), Москва (5%). Еще 9% опрошенных ответили, что предпочли провести отпуск в родном городе.«Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал – мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, выбравших бы для отпуска Сочи и Крым», – отметили в «SuperJob».Из тех, кто выбрал заграницу, называли Турцию (18%), Италию (15%), Испанию (10%), ОАЭ (11%), Таиланд (7%), США (6%).«При этом Турцию, Италию и Таиланд идеальным местом для отпуска чаще считают женщины, а США – мужчины», – подчеркнули в пресс-службе сервиса.