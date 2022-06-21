Более 40% екатеринбуржцев предпочитают отпуск в России
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным сервиса по поиску работы «SuperJob», 41% жителей Екатеринбуржцев предпочитают отдых в России. Провести отпуск за рубежом хотели бы 34% респондентом.
Сторонники отдыха в России называли для отдыха такие города, как Сочи и Адлер (19%), Крым (17%), Санкт-Петербург (10%), Краснодарский край (9%), Москва (5%). Еще 9% опрошенных ответили, что предпочли провести отпуск в родном городе.
«Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал – мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, выбравших бы для отпуска Сочи и Крым», – отметили в «SuperJob».
Из тех, кто выбрал заграницу, называли Турцию (18%), Италию (15%), Испанию (10%), ОАЭ (11%), Таиланд (7%), США (6%).
«При этом Турцию, Италию и Таиланд идеальным местом для отпуска чаще считают женщины, а США – мужчины», – подчеркнули в пресс-службе сервиса.
Сторонники отдыха в России называли для отдыха такие города, как Сочи и Адлер (19%), Крым (17%), Санкт-Петербург (10%), Краснодарский край (9%), Москва (5%). Еще 9% опрошенных ответили, что предпочли провести отпуск в родном городе.
«Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал – мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, выбравших бы для отпуска Сочи и Крым», – отметили в «SuperJob».
Из тех, кто выбрал заграницу, называли Турцию (18%), Италию (15%), Испанию (10%), ОАЭ (11%), Таиланд (7%), США (6%).
«При этом Турцию, Италию и Таиланд идеальным местом для отпуска чаще считают женщины, а США – мужчины», – подчеркнули в пресс-службе сервиса.
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