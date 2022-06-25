Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание маршрута №1 от Кольцово до Ботаники. Информация об этом появилась накануне на сайте госзакупок.
Согласно опубликованной документации протяженность маршрута составляет 32,8 километра. Перевозчик будет обязан предоставить 8 автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров. Отмечается, что они должны быть зелёного цвета.
На это дело мэрия города готова выделить 6,4 миллиона рублей. Заявки будут приниматься до 13 июля.
Согласно опубликованной документации протяженность маршрута составляет 32,8 километра. Перевозчик будет обязан предоставить 8 автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров. Отмечается, что они должны быть зелёного цвета.
На это дело мэрия города готова выделить 6,4 миллиона рублей. Заявки будут приниматься до 13 июля.
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