Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники

12.12 Воскресенье, 26 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание маршрута №1 от Кольцово до Ботаники. Информация об этом появилась накануне на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации протяженность маршрута составляет 32,8 километра. Перевозчик будет обязан предоставить 8 автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров. Отмечается, что они должны быть зелёного цвета.

На это дело мэрия города готова выделить 6,4 миллиона рублей. Заявки будут приниматься до 13 июля.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:18 Более 40% екатеринбуржцев предпочитают отпуск в России
12:12 Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники
11:18 В Екатеринбурге ищут 25-летнего мужчину, пропавшего 22 июня
10:04 В Нижнем Тагиле 29 июня закроют движение возле железнодорожного вокзала
17:33 Задержали подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки из Нижней Синячихи
16:23 В Свердловской области ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 24 июня
15:42 Жителя Серова задержали при попытке переброса телефонов в новолялинскую ИК-54
14:46 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 26 июня
14:20 Под посёлком Арти в аварии с грузовиком погибла женщина
12:37 Денежную помощь многодетной семье глухонемых Брагиных собрали за несколько часов
12:32 Семилетнюю дочь основателя движения «Мужской путь» нашли живой в Свердловской области
11:38 В Екатеринбурге по время выступления певицы «МакSим» на сцену прорвалась фанатка
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