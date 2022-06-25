Администрация Екатеринбурга ищет перевозчика на маршрут от Кольцово до Ботаники

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Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на обслуживание маршрута №1 от Кольцово до Ботаники. Информация об этом появилась накануне на сайте госзакупок.Согласно опубликованной документации протяженность маршрута составляет 32,8 километра. Перевозчик будет обязан предоставить 8 автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров. Отмечается, что они должны быть зелёного цвета.На это дело мэрия города готова выделить 6,4 миллиона рублей. Заявки будут приниматься до 13 июля.