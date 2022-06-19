В Екатеринбурге ищут 25-летнего мужчину, пропавшего 22 июня
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В столице Урала ищут 25-летнего Константина Изотова. В последний раз он выходил на связь 22 июня, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Свердловской области.
Мужчина ростом 178 см, плотного телосложения, со светло-русыми короткими волосами и голубыми глазами. Из особых примет бородка. Одежда, в которой был пропавший, неизвестна.
В поисковом отряде отмечают, что он может перемещаться на машине «Chevrolet Lacetti».
Всех, кто что-либо знают о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 178 см, плотного телосложения, со светло-русыми короткими волосами и голубыми глазами. Из особых примет бородка. Одежда, в которой был пропавший, неизвестна.
В поисковом отряде отмечают, что он может перемещаться на машине «Chevrolet Lacetti».
Всех, кто что-либо знают о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
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