В Екатеринбурге ищут 25-летнего мужчину, пропавшего 22 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала ищут 25-летнего Константина Изотова. В последний раз он выходил на связь 22 июня, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Свердловской области.Мужчина ростом 178 см, плотного телосложения, со светло-русыми короткими волосами и голубыми глазами. Из особых примет бородка. Одежда, в которой был пропавший, неизвестна.В поисковом отряде отмечают, что он может перемещаться на машине «Chevrolet Lacetti».Всех, кто что-либо знают о местонахождении пропавшего, просят передавать информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.