В Нижнем Тагиле 29 июня закроют движение возле железнодорожного вокзала

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На следующей неделе, 29 июня, в Нижнем Тагиле закроют движение возле железнодорожного вокзала. Ограничения будут действовать на пересечении улиц Садовая и Товарный двор.В пресс-службе МБУ «Сигнал-3» объяснили, что движение перекроют для прокладки кабелей для светофоров на этом участке. Работы продлятся с 10.00 до 15.00. На месте будут информирующие знаки.Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по проспекту Строителей и улицам Заводская и Октябрьской революции.