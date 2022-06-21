В Нижнем Тагиле 29 июня закроют движение возле железнодорожного вокзала
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На следующей неделе, 29 июня, в Нижнем Тагиле закроют движение возле железнодорожного вокзала. Ограничения будут действовать на пересечении улиц Садовая и Товарный двор.
В пресс-службе МБУ «Сигнал-3» объяснили, что движение перекроют для прокладки кабелей для светофоров на этом участке. Работы продлятся с 10.00 до 15.00. На месте будут информирующие знаки.
Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по проспекту Строителей и улицам Заводская и Октябрьской революции.
В пресс-службе МБУ «Сигнал-3» объяснили, что движение перекроют для прокладки кабелей для светофоров на этом участке. Работы продлятся с 10.00 до 15.00. На месте будут информирующие знаки.
Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по проспекту Строителей и улицам Заводская и Октябрьской революции.
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