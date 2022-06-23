В Свердловской области ищут 42-летнюю женщину, пропавшую 24 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Алапаевском районе ищут 42-летнюю Светлану Загуменных из деревни Ельнинское. Она пропала вчера, 24 июня, сообщает поисковый отряд «Прорыв». Отмечается, что женщина может нуждаться в медицинской помощи.Приметы: рост 169 см, плотное телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи была одета в чёрную кофту, чёрное трико, домашний халат и синие утеплённые галоши. Из особых примет залысины.Розыском пропавшей занимается ОВД Алапаевска. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят обратиться в отделение полиции по телефону: +7 (34346) 3-42-25.