Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 26 июня
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение 26 июня. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.
«В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
«В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
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