Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 26 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение 26 июня. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.«В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.При возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.