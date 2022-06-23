Семилетнюю дочь основателя движения «Мужской путь» нашли живой в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Семилетняя дочь основателя движения «Мужской путь» Андрея Брезгина, которого задержали по подозрению в убийстве девочки, была найдена уральскими силовиками в Свердловской области. В СКР по Свердловской области сообщают, что малышку нашли вчера вечером.Сейчас следователи проверяют не совершались ли в отношении ребёнка каких-либо противоправные действия. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. По данным пресс-службы свердловского УФССП, девочку передали её матери.Андрей Брезгин забрал дочь у своей бывшей жены в июле прошлого года. Предположительно, с того момента девочка жила с его новой семьей, пишет «Ъ-Урал».Мужчину обвиняли в незаконном лишении свободы и убийстве малолетнего.