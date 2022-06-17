В Екатеринбурге по время выступления певицы «МакSим» на сцену прорвалась фанатка
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На «Ural Music Night» в Екатеринбурге во время выступления певицы «МакSим» на сцену прорвалась фанатка. Девушка попыталась обнять своего кумира, но охрана стала оттаскивать её назад, из-за чего исполнительницу повалили на пол.
Нарушительницу почти сразу увели. «МакSим» сначала растерялась, но потом собралась и продолжила выступление.
Как пишет КП-Екатеринбург, не сдержавшую себя фанатку вывели за пределы площадки и передали полиции.
Нарушительницу почти сразу увели. «МакSим» сначала растерялась, но потом собралась и продолжила выступление.
Как пишет КП-Екатеринбург, не сдержавшую себя фанатку вывели за пределы площадки и передали полиции.
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