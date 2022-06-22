В Нижнем Тагиле отремонтируют мост на Северном шоссе

10.20 Суббота, 25 июня 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта моста через железнодорожные пути на Северном шоссе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На реконструкцию путепровода администрация города готова выделить из бюджета 6 миллионов рублей. На мосту будут организованы две полосы движения для автомобилей и трамвайные пути. Длина путепровода составит 68 метров, ширина – 22 метра.

После подписания контракта у подрядчика будет 150 дней, чтобы подготовить все необходимые документы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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