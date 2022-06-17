Главпочтамт Екатеринбурга присоединился к Ночи музыки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Казалось бы, почтовые службы далеки от музыкального творчества, но Главпочтамт тоже втянулся в фестиваль «Ночь музыки», который проходит сегодня в Екатеринбурге. Втянулся особым образом, по-своему, по-почтовому.Возле центрального входа в Главпочтамт сегодня выставили небольшой шатёр, в котором можно было приобрести открытку, оформленную соответствующим образом: логотипами и надписями с названием музыкального фестиваля. Не покидая шатра, можно было и отправить открытку нужному адресату.Неподалёку от Главпочтамта расположилась одна из основных площадок фестиваля, помеченная на картах мероприятия как «Старый новый рок» (по названию другого музыкального феста). Она предназначена для выступлений рокеров Миши Лузина и Майка Борзова, рок-групп «Андерграунд», «Четыре сыра», «Внимание» и «Курара».Фестиваль «Ural Music Night» проводится в Екатеринбурге в 8 раз. В этом году последний его аккорд прозвучит уже на рассвете, 25-го июня.