Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Музейный комплекс УГМК
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме. Она приехала на ретро-поезде из Екатеринбурга в Медную столицу Урала.
Как рассказали в пресс-службе УГМК, Зарина Догузова познакомилась в музее с одной из крупнейших коллекций техники. Экскурсию проводил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Вместе с главой туризма музей посетили заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.
Отметим, что сейчас в Музейном комплексе УГМК насчитывается около 12 тысяч экспонатов, в том числе 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Многие экспонаты являются настоящими шедеврам.
Как рассказали в пресс-службе УГМК, Зарина Догузова познакомилась в музее с одной из крупнейших коллекций техники. Экскурсию проводил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Вместе с главой туризма музей посетили заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.
Отметим, что сейчас в Музейном комплексе УГМК насчитывается около 12 тысяч экспонатов, в том числе 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Многие экспонаты являются настоящими шедеврам.
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