

Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме. Она приехала на ретро-поезде из Екатеринбурга в Медную столицу Урала.Как рассказали в пресс-службе УГМК, Зарина Догузова познакомилась в музее с одной из крупнейших коллекций техники. Экскурсию проводил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Вместе с главой туризма музей посетили заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.Отметим, что сейчас в Музейном комплексе УГМК насчитывается около 12 тысяч экспонатов, в том числе 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Многие экспонаты являются настоящими шедеврам.