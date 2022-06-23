Из-за Ural Music Night в центре Екатеринбурга могут ограничить движение транспорта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге состоится долгожданный фестиваль Ural Music Night. Ради мероприятия улицы в центре города планируют перекрыть. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Администрация города предусматривает возможность при необходимости ограничить движение транспорта с 23:00 24 июня до 01:00 25 июня:
- по улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев);
- проспекту Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта);
- проспекту Ленина (от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Тургенева).
Кроме того, до 00:00 27 июня на площади 1905 года запрещена парковка автомобилей.
Администрация города предусматривает возможность при необходимости ограничить движение транспорта с 23:00 24 июня до 01:00 25 июня:
- по улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев);
- проспекту Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта);
- проспекту Ленина (от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Тургенева).
Кроме того, до 00:00 27 июня на площади 1905 года запрещена парковка автомобилей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Символом «Уральской Ночи музыки» стал енот
23 июня 2022
23 июня 2022