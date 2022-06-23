Из-за Ural Music Night в центре Екатеринбурга могут ограничить движение транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге состоится долгожданный фестиваль Ural Music Night. Ради мероприятия улицы в центре города планируют перекрыть. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Администрация города предусматривает возможность при необходимости ограничить движение транспорта с 23:00 24 июня до 01:00 25 июня:- по улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев);- проспекту Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта);- проспекту Ленина (от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Тургенева).Кроме того, до 00:00 27 июня на площади 1905 года запрещена парковка автомобилей.