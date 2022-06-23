В столице Урала перестали работать сервисы для вызова такси
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге произошли сбои в работе сервисов для вызова такси. Приложения зависают на стадии поиска при попытке заказать машину в «Яндекс.Такси», «Максим», «Ситимобил» и других сервисах.
Как сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Такси», у ряда пользователей действительно возникают трудности с доступом к заказу такси. Также не загружаются приложения для таксистов. Специалисты работают над устранением проблемы.
Отмечается, что сбои программ для вызова такси зафиксированы и в других городах.
Как сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Такси», у ряда пользователей действительно возникают трудности с доступом к заказу такси. Также не загружаются приложения для таксистов. Специалисты работают над устранением проблемы.
Отмечается, что сбои программ для вызова такси зафиксированы и в других городах.
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