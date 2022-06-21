В Свердловской области подтвердили еще 99 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 99 случаев коронавируса за последние сутки. Общее число заболевших – 447 058.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 101 человека. Всего выздоровели 434 809 свердловчан.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.