В Свердловской области подтвердили еще 99 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 99 случаев коронавируса за последние сутки. Общее число заболевших – 447 058.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 101 человека. Всего выздоровели 434 809 свердловчан.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 101 человека. Всего выздоровели 434 809 свердловчан.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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