Куйвашев заступился за выпускников екатеринбургской гимназии, которым запретили петь песни Земфиры и «Мумий Тролля»

«Я всегда был уверен, что в «девятке» учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово «граната». Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют», – написал Куйвашев в своем телеграм-канале.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за выпускников екатеринбургской гимназии №9. Ранее им запретили спеть на выпускном песни группы «Мумий Тролль» и Земфиры.Выпускники гимназии №9 планировали спеть на празднике песни «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль» и «До свидания, мой любимый город» Земфиры. Однако за несколько дней до выпускного им запретили исполнять эти песни, так как в них есть слова «граната», «стрелять», «убивать», да и вообще песни не подходят под тематику выпускного.