В Екатеринбурге 22 земельных участка бесплатно предоставят горожанам-льготникам
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился сформировать земельные участки, чтобы бесплатно их предоставить льготным категориям граждан под индивидуальное жилое строительство.
Всего планируется сформировать и поставить на кадастровый учет 22 земельных участка. 11 участков сформируют в поселке Шабровский, девять – в поселке Сысерть Чкаловского района Екатеринбурга и два – в поселке Медный.
После проведения необходимых процедур участки предоставят многодетным семьям, гражданам, которые пострадали вследствие радиационных аварий и катастроф, Героям Российской Федерации и другим гражданам-льготникам, стоящим в очереди на получение участков.
Всего планируется сформировать и поставить на кадастровый учет 22 земельных участка. 11 участков сформируют в поселке Шабровский, девять – в поселке Сысерть Чкаловского района Екатеринбурга и два – в поселке Медный.
После проведения необходимых процедур участки предоставят многодетным семьям, гражданам, которые пострадали вследствие радиационных аварий и катастроф, Героям Российской Федерации и другим гражданам-льготникам, стоящим в очереди на получение участков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».