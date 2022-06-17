В Екатеринбурге 22 земельных участка бесплатно предоставят горожанам-льготникам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился сформировать земельные участки, чтобы бесплатно их предоставить льготным категориям граждан под индивидуальное жилое строительство.Всего планируется сформировать и поставить на кадастровый учет 22 земельных участка. 11 участков сформируют в поселке Шабровский, девять – в поселке Сысерть Чкаловского района Екатеринбурга и два – в поселке Медный.После проведения необходимых процедур участки предоставят многодетным семьям, гражданам, которые пострадали вследствие радиационных аварий и катастроф, Героям Российской Федерации и другим гражданам-льготникам, стоящим в очереди на получение участков.