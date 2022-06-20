Таксисты Асбеста улучшили условия труда при помощи забастовки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В начале этой недели в городе Асбест прошла забастовка «извозчиков» одной из популярных служб такси. Таким образом водители выразили своё недовольство условиями труда, и, в частности, несправедливой, «обирательской» системой оплаты.Поводом для забастовки стало заметное снижение оплаты за поездки в «Яндекс. Такси». Новая схема оплаты подразумевала, что за 25 заказов таксист получит бонусами 490 рублей, за 30 поездок — 590 рублей и 790 рублей — за 40 выполненных заказов. С этим асбестовские водители ещё и мирились, но последней каплей стала отмена и этой бонусной системы, после чего таксист стал получать всего 66 рублей за поездку.В понедельник, 20-го июня, таксисты собрались возле местного Дома культуры и объявили, что не станут принимать заказы и отвечать на вызовы в течение 3 дней. И вот сегодня, стало известно, что мера оказалась эффективной и «Яндекс.Такси» пошёл навстречу своим работникам. Бонусная система возвращена таксистам Асбеста.