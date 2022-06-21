Из печати вышла книга про первый концлагерь Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В пятницу, 24-го июня, в Ельцин Центре пройдёт презентация новой книги «Любовь в концлагере №1 города Екатеринбурга». Её автор Татьяна Знак на основе документов рассказала о малоизвестном историческом факте.
Татьяна Знак хорошо известна на Урале, как активный и принципиальный общественный деятель. В частности, она одна из первых встала на защиту от сноса Дворцы культуры в микрорайоне Химмаш, когда на его месте было решено строить очередной комплекс «человейников». Для своей книги она выбрала жанр «документальной новеллы». В издании повествуется о том, какие люди содержались в губернском концлагере Екатеринбурга, который в первой половине прошлого века разместился на окраине города.
Книга «Любовь в концлагере №1 города Екатеринбурга» разделена на две части. Первая называется «Двадцатый год двадцатого века». Вторая — «Двадцать первый год двадцать первого века». В создании книги приняли участие ректор Гуманитарного университета Лев Закс и руководитель Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» Дмитрий Москвин.
Вход на презентацию книги в Ельцин Центре будет бесплатным. Но требуется предварительная онлайн-регистрация.
Татьяна Знак хорошо известна на Урале, как активный и принципиальный общественный деятель. В частности, она одна из первых встала на защиту от сноса Дворцы культуры в микрорайоне Химмаш, когда на его месте было решено строить очередной комплекс «человейников». Для своей книги она выбрала жанр «документальной новеллы». В издании повествуется о том, какие люди содержались в губернском концлагере Екатеринбурга, который в первой половине прошлого века разместился на окраине города.
Книга «Любовь в концлагере №1 города Екатеринбурга» разделена на две части. Первая называется «Двадцатый год двадцатого века». Вторая — «Двадцать первый год двадцать первого века». В создании книги приняли участие ректор Гуманитарного университета Лев Закс и руководитель Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» Дмитрий Москвин.
Вход на презентацию книги в Ельцин Центре будет бесплатным. Но требуется предварительная онлайн-регистрация.
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