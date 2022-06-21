Из печати вышла книга про первый концлагерь Екатеринбурга

18.43 Четверг, 23 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
В пятницу, 24-го июня, в Ельцин Центре пройдёт презентация новой книги «Любовь в концлагере №1 города Екатеринбурга». Её автор Татьяна Знак на основе документов рассказала о малоизвестном историческом факте.

Татьяна Знак хорошо известна на Урале, как активный и принципиальный общественный деятель. В частности, она одна из первых встала на защиту от сноса Дворцы культуры в микрорайоне Химмаш, когда на его месте было решено строить очередной комплекс «человейников». Для своей книги она выбрала жанр «документальной новеллы». В издании повествуется о том, какие люди содержались в губернском концлагере Екатеринбурга, который в первой половине прошлого века разместился на окраине города.

Книга «Любовь в концлагере №1 города Екатеринбурга» разделена на две части. Первая называется «Двадцатый год двадцатого века». Вторая — «Двадцать первый год двадцать первого века». В создании книги приняли участие ректор Гуманитарного университета Лев Закс и руководитель Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» Дмитрий Москвин.

Вход на презентацию книги в Ельцин Центре будет бесплатным. Но требуется предварительная онлайн-регистрация.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:43 Из печати вышла книга про первый концлагерь Екатеринбурга
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17:35 Новая партия клещей-энтомофагов поступила в Свердловскую область
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16:58 В столице Урала пропала 14-летняя девочка
16:23 В Екатеринбург на вертолете доставили пострадавшую от выстрела в голову девочку
15:55 Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Свердловскую область
15:20 На газовой заправке в Талице произошел пожар
14:55 В Свердловской области снизились цены на продукты
14:24 Еще 98 жителей Свердловской области заболели коронавирусом
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10:58 В офисе уральского общества «Мемориал»* силовики ищут экстремистскую литературу
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