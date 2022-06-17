Вырученные от продажи картин уральских художников деньги направят на помощь правозащитным организациям
Общество
Фото: телеграм-каналы ПСЛЧ
На благотворительный аукцион в Екатеринбурге выставят галерейные работы Тимы Ради, Славы Ptrk и Ромы Инка. От 40 до 100% вырученных денег с каждой работы отправят правозащитным организациям.
Аукцион организует арт-группа «ПСЛЧ» и команда нефестиваля «Штабель». Мероприятие стартует в 19:30 28 июня в баре «Самоцвет». Ставки сделать можно из любой точки мира в комментариях к трансляции на YouTube.
«Когда кажется, что мир трещит по швам и привычная реальность крошится, очень важно поддерживать друг друга», – говорят организаторы.
На аукционе будут представлены работы 13 художников. Полный перечень работ и цены опубликованы в телеграм-канале .
Аукцион организует арт-группа «ПСЛЧ» и команда нефестиваля «Штабель». Мероприятие стартует в 19:30 28 июня в баре «Самоцвет». Ставки сделать можно из любой точки мира в комментариях к трансляции на YouTube.
«Когда кажется, что мир трещит по швам и привычная реальность крошится, очень важно поддерживать друг друга», – говорят организаторы.
На аукционе будут представлены работы 13 художников. Полный перечень работ и цены опубликованы в телеграм-канале .
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