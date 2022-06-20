Новая партия клещей-энтомофагов поступила в Свердловскую область

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловскую область поступила новая партия насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.Партия насекомых в количестве 120 тысяч штук прибыла накануне в грузовой комплекс аэропорта Кольцово для хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и области. Поставки проведены с оформлением ветеринарных сопроводительных документов.В Россельхознадзоре напоминают, что энтомофаги являются помощниками человека в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.