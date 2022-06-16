Зараженные цветы из Нидерландов и Израиля привезли в Свердловскую область

13.07 Четверг, 23 июня 2022
Общество
Фото – Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловскую область привезли несколько партий цветов из Нидерландов и Израиля, зараженных опасным карантинным вредителем – западным цветочным (калифорнийским) трипсом, который не только сам приводит к гибели растений, но и переносит ряд возбудителей заболеваний растений.

Факт заражения установили сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора при выполнении на границе процедуры фитосанитарного контроля поступающей в регион продукции растениеводства.

Вредитель был замечен в срезах хелиантуса, поступившего из Нидерландов (в партии десять штук), в срезах в хризантем из Нидерландов (в партии 160 штук) и срезах израильской гипсофилы (250 штук). Данные об обнаружении опасного вредителя направлены в областное Управление Россельхознадзора.

В 2021 году агрономы центрального фитосанитарного поста ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» в рамках госзадания провели 2505 экспертиз и выявили 17 видов карантинных вредных организмов. В этом списке западный цветочный калифорнийский трипс (Frankliniella occidentalis) занял пятое место (33 случая).

Frankliniella occidentalis ограниченно распространен в России. Впервые его обнаружили в стране в 90-х, вредителя завезли с цветами.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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