Долгожданное потепление пришло в Свердловскую область
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во вторую половину недели будет тепло. Температура воздуха поднимется до +27°С. При этом ожидаются дожди.
Сегодня, 23 июня, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем 22…27°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Днем 25…27°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 24 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 10…15°С, днем 21…26°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 25 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, днем 18…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 12…14°С, днем 21…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 23 июня, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем 22…27°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Днем 25…27°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 24 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 10…15°С, днем 21…26°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 25 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, днем 18…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 12…14°С, днем 21…23°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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