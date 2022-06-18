Невесты Берёзовского готовятся к массовому забегу
Общество
Фрагмент афиши «Забега невест»
В первую субботу июля в Берёзовском будут отмечать День города. В этом году среди праздничных мероприятий значится и «Забег невест», который тоже уже становится традицией для уральского городка.
На это шуточное спортивное состязание приглашаются девушки от 18 лет и старше. При этом, для участия в забеге вовсе не обязательно действительно быть чьей-то невестой. А вот свадебное платье иметь обязательно, это главный атрибут данного вида «спорта». Так же обязательно для участница пройти регистрацию (например, - в особой группе мероприятия в ВК).
Ровно в час дня 2-го июля будет дан старт и девушки в подвенечных платьях побегут по улице Ленина к финишу. Первым трём финиширующим обещаны денежные призы. Кроме того, для всех участниц соревнования устроят поездку по достопримечательностям города.
В этот же день посоревноваться на скорость в беге смогут женихи участниц «Забега невест». Но это уже «необязательная» программа соревнований.
«Забег невест» время от времени проходит в разных городах России. В Екатеринбурге, например, один такой забег состоялся в 2012-м и в 2014-м годах. В Берёзовском же шуточное соревнование особенно хорошо прижилось и проводится почти каждый год.
На это шуточное спортивное состязание приглашаются девушки от 18 лет и старше. При этом, для участия в забеге вовсе не обязательно действительно быть чьей-то невестой. А вот свадебное платье иметь обязательно, это главный атрибут данного вида «спорта». Так же обязательно для участница пройти регистрацию (например, - в особой группе мероприятия в ВК).
Ровно в час дня 2-го июля будет дан старт и девушки в подвенечных платьях побегут по улице Ленина к финишу. Первым трём финиширующим обещаны денежные призы. Кроме того, для всех участниц соревнования устроят поездку по достопримечательностям города.
В этот же день посоревноваться на скорость в беге смогут женихи участниц «Забега невест». Но это уже «необязательная» программа соревнований.
«Забег невест» время от времени проходит в разных городах России. В Екатеринбурге, например, один такой забег состоялся в 2012-м и в 2014-м годах. В Берёзовском же шуточное соревнование особенно хорошо прижилось и проводится почти каждый год.
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