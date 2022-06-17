Около 15 тысяч кубометров древесины незаконно нарубили на Урале в 2022-м году

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу опубликовал данные о незаконных вырубках, которые были зафиксированы за первые 5 месяцев текущего года. «Чёрными лесорубами» было в совокупности заготовлено 15 тысяч кубометров древесины без разрешительных документов.Немаленькой цифре можно даже порадоваться, ведь, как сообщает Департамент, она вдвое меньше прошлогодней. В 2021-м году за тот же период было выявлено почти 30 тысяч незаконно заготовленной древесины. Снижение данного показателя зафиксировано по всему Урале. Только в Ямало-Ненецком автономном округе — единственном из субъектов округа — незаконных вырубок в 2022-м году стало больше.Снизить количество незаконных вырубок удалось при помощи традиционных и новаторских способов контроля за человеческой активностью в лесных массивах. В частности, помимо старого «дедовского» патрулирования для борьбы с «чёрными лесорубами» стали широко применять аэрокосмосъёмку. Она позволяет своевременно определить, в каких местах лес вдруг резко и без видимых на то причин стал более редким. В эти точки направляются проверки. Помогают бороться с незаконными вырубками и обращения рядовых граждан, которые сообщают о появлении лесозаготовительной техники в лесу.