Молодёжный театр и поликлиника Нижнего Тагила могут остаться без ремонтов из-за санкций

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Резкое подорожание строительных материалов и оборудование, произошедшее на почве введения санкций против России, поставило под вопрос запланированные капремонты минимум 2 важных зданий Нижнего Тагила. Власти города вынуждены вносить изменения в существующие проекты, чтобы ремонтные работы уложились в бюджет.Речь идёт о Демидовской поликлинике (улица Горошникова, 37) и о Молодёжном театре (улица Ильича, 37). Больницу планировали отремонтировать к 300-летию города. На это собирались потратить 78 миллионов рублей. Однако, сроки проведения конкурса по поиску подрядчика прошли, а желающие взяться за ремонт большого здания так и не объявились.Не соблазнились потенциальные подрядчики и суммой в 317 миллионов рублей. Именно такая смета заложена была в ремонт здания Молодёжного театра. После повышения цен стало очевидным, что на все запланированные работы денег не хватит, поэтому администрации Нижнего Тагила пришлось переписывать документацию на тендер и, в частности, исключать из неё закупку оборудования. Конкурс на подписание видоизменённого контракта объявят в ближайшем будущем. Повысится ли интерес строительных и ремонтных организаций к этому предложению — большой вопрос.