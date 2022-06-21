Четыре команды выступят на «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На «Встрече выпускников КВН-2022» в Екатеринбург-ЭКСПО выступят четыре команды. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
На сцену 15 июля выйдут Русская Дорога» (Армавир), «Вятка» (Кировская область), Сборная Снежногорска (ЗАТО Александровск, Снежногорск, Мурманская область) и команда «Раисы» (Иркутск).
Команды будут соревноваться в конкурсах «Приветствие», «Разминка», «Студенческий театр эстрадных миниатюр» и «Музыкальное домашнее задание». Ведущий шоу – основатель КВН Александр Масляков. Игра будет транслироваться на Первом канале.
Напомним, что встречи команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет проходят в конгресс-холле Екатеринбург-ЭКСПО с 2019 года.
На сцену 15 июля выйдут Русская Дорога» (Армавир), «Вятка» (Кировская область), Сборная Снежногорска (ЗАТО Александровск, Снежногорск, Мурманская область) и команда «Раисы» (Иркутск).
Команды будут соревноваться в конкурсах «Приветствие», «Разминка», «Студенческий театр эстрадных миниатюр» и «Музыкальное домашнее задание». Ведущий шоу – основатель КВН Александр Масляков. Игра будет транслироваться на Первом канале.
Напомним, что встречи команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет проходят в конгресс-холле Екатеринбург-ЭКСПО с 2019 года.
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