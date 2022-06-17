Из Екатеринбурга в Якутск увеличивается количество рейсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов из Екатеринбурга в Якутск. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург – Якутск запустят с 10 июля. Полеты будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.Также авиакомпания увеличивает количество рейсов в Якутск из Санкт-Петербурга.