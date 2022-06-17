Из Екатеринбурга в Якутск увеличивается количество рейсов
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов из Екатеринбурга в Якутск. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург – Якутск запустят с 10 июля. Полеты будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.
Также авиакомпания увеличивает количество рейсов в Якутск из Санкт-Петербурга.
Дополнительные рейсы по маршруту Екатеринбург – Якутск запустят с 10 июля. Полеты будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.
Также авиакомпания увеличивает количество рейсов в Якутск из Санкт-Петербурга.
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