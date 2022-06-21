Акция «Свеча памяти» собрала в Екатеринбурге 4500 человек
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В Екатеринбурге в преддверии Дня памяти и скорби состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». В акции приняли участие 4500 человек.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, вечером 21 июня участники прошли колонной по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года с зажженными свечами. На главной площади Екатеринбурга они выстроились в слово «Помним».
Помимо этого, впервые во время акции на фасаде здания администрации Екатеринбурга из светящихся окон были сложены цифры «1941–1945».
Как сообщили в департаменте информполитики региона, вечером 21 июня участники прошли колонной по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года с зажженными свечами. На главной площади Екатеринбурга они выстроились в слово «Помним».
Помимо этого, впервые во время акции на фасаде здания администрации Екатеринбурга из светящихся окон были сложены цифры «1941–1945».
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