По улице Степана Разина в Екатеринбурге закроют движение транспорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге рабочие МУП «Водоканал» перекроют улицу Степана Разина в районе дома №2. Ограничения будут действовать с 22 июля по 5 августа.Перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения. Автомобили будут направлять по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.