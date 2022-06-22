По улице Степана Разина в Екатеринбурге закроют движение транспорта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге рабочие МУП «Водоканал» перекроют улицу Степана Разина в районе дома №2. Ограничения будут действовать с 22 июля по 5 августа.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения. Автомобили будут направлять по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству сетей водоснабжения. Автомобили будут направлять по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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