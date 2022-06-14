В Свердловской области подтвердили еще 91 случай коронавируса

13.24 Среда, 22 июня 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие сутки выявили 91 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 446 861 случай COVID-19.

Как передает оперштаб, госпитализировано еще 39 пациентов. По выздоровлению выписали 97 человек. Общее число вылечившихся – 434 603.

За последние сутки не зафиксировано случаев смерти больных COVID-19.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Свердловской области подтвердили 100 новых случаев COVID-19
14 июня 2022
Коронавирусом заболели еще 96 свердловчан
20 июня 2022
В Свердловской области подтвердили 105 случаев коронавируса за сутки
16 июня 2022
Свердловский оперштаб сообщил о 101 случае коронавируса
18 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге многодетную семью глухонемых могут оставить без жилья за долги по ипотеке

Семье Брагиных требуется почти 3 миллиона рублей, чтобы не оказаться на улице
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:22 Из Екатеринбурга в Якутск увеличивается количество рейсов
15:53 В столкновении двух машин в Екатеринбурге пострадала 12-летняя девочка
15:21 В Алапаевске осудят замдиректора муниципального учреждения за покушение на мошенничество
14:59 Подростку грозит до восьми лет лишения свободы за лжеминирование свердловских ТЦ
14:25 Акция «Свеча памяти» собрала в Екатеринбурге 4500 человек
13:50 По улице Степана Разина в Екатеринбурге закроют движение транспорта
13:24 В Свердловской области подтвердили еще 91 случай коронавируса
12:51 Прокуратура обжаловала постановление суда Екатеринбурга об освобождении по УДО фотографа-убийцы
12:30 В Екатеринбурге закрылись почти все супермаркеты «Елисей»
11:56 На Макаровском мосту в Екатеринбурге протестировали подсветку
11:25 В Екатеринбурге перекроют перекресток Алма-Атинский переулок – Онежская
10:50 В День памяти и скорби в Свердловской области включат сирены системы оповещения
10:22 «Святогор» профинансировал ремонт флюорографического кабинета в больнице Красноуральска
09:54 В Екатеринбурге на два дня меняется схема движения четырех автобусов
09:21 На двух свердловских трассах сегодня введут реверсивное движение
21:19 У мусульман Екатеринбурга может появиться новая большая мечеть
20:35 Сотрудники госавтоинспекции Красноуфимска отказались от погони за малолетними нарушителями
20:18 Пацифистам не удалось обжаловать отказ в проведении митинга в Екатеринбурге – суд в апелляции согласился с МОБ относительно «скрытых целей» мероприятия
20:05 Интерьеры экс-кинотеатра «Колизей» в Екатеринбурге станут декорацией нового спектакля
19:17 Несовершеннолетнего вандала заставили отмывать свои художества в сквере Березовского
18:49 Жертвами западных санкций стали фонтаны Краснотурьинска
17:54 В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Чкалова
17:30 ФК «Урал» арендовал у «Спартака» полузащитника Фаниля Сунгатулина
17:01 В Свердловской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на предприятии «Роскосмоса»
16:53 Жители Мичуринского микрорайона Екатеринбурга на три недели остались без горячей воды
16:28 В Екатеринбург на вертолете доставили двух недоношенных малышей
Все новости Свердловской области
16:32 Во Владимирской области из-за детонации боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский
16:03 В Якутии пропал с радаров второй за сутки самолёт
15:42 Главный военный герольдмейстер ВС РФ рассказал о значении букв Z, V и О на технике
15:10 Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 920, более 600 человек пострадали
14:28 Губернатор Ростовской области: на территории нефтеперерабатывающего завода обнаружены фрагменты двух беспилотников
13:59 Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет
13:45 Больше четверти россиян не знает точную дату начала Великой Отечественной войны
12:38 В Ростовской области тушат пожар в теплообменнике Новошахтинского завода нефтепродуктов
12:10 С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным во всех регионах РФ
10:50 В результате землетрясения в Афганистане погибли, по меньшей мере, 130 человек
10:08 В нескольких провинциях Эквадора ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
09:37 В Вене открылась первая встреча подписантов нового Договора о запрещении ядерного оружия
18:59 В Грузии завершилась забастовка работников «Боржоми», стороны пошли на взаимные уступки
16:47 Минтруд признал, что безработица в России стала расти
16:17 В Кремле поприветствовали поступок Муратова с продажей Нобелевской медали ради помощи украинским беженцам
14:46 В Орле возбудили уголовное дело о «фейках» о российской армии на общественника Сергея Носова
14:01 В ФСБ сообщили о 43 подпольных оружейных мастерских, обнаруженных в 38 регионах
13:06 Губернатор Ставрополья сообщил о подтвержденном случае сибирской язвы в регионе
12:37 МЧС: поиски пропавшего в Якутии АН-2 осложняются плохой видимостью
12:14 В Польше глава правящей партии Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера
11:53 В Москве намерены провести митинг в знак солидарности с «Вечерними ведомостями» и в поддержку свободы прессы
10:14 Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на аукционе за рекордные $103,5 млн
09:33 В столице Грузии прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции
18:12 Финляндия с 30 июня откроет границу с Россией для туристов и снимет «ковидные» ограничения на въезд
17:40 Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%
17:22 В Германии из-за санкций конфисковали три квартиры граждан России
Все новости России и мира
16:22 Из Екатеринбурга в Якутск увеличивается количество рейсов
15:53 В столкновении двух машин в Екатеринбурге пострадала 12-летняя девочка
15:21 В Алапаевске осудят замдиректора муниципального учреждения за покушение на мошенничество
14:59 Подростку грозит до восьми лет лишения свободы за лжеминирование свердловских ТЦ
14:52 Разработка ученых Пермского Политеха позволит избежать коррозии оборудования на калийных рудниках
14:25 Акция «Свеча памяти» собрала в Екатеринбурге 4500 человек
13:50 По улице Степана Разина в Екатеринбурге закроют движение транспорта
13:24 В Свердловской области подтвердили еще 91 случай коронавируса
13:21 В Пермском ГАТУ проходит своп растений и книг
13:04 В Прикамье больница выплатит пациентке 200 тысяч рублей за отказ в проведении операции
13:00 В Росреестре Прикамья рассказали, как взять в аренду памятник культурного наследия
12:51 Прокуратура обжаловала постановление суда Екатеринбурга об освобождении по УДО фотографа-убийцы
12:30 В Екатеринбурге закрылись почти все супермаркеты «Елисей»
11:56 На Макаровском мосту в Екатеринбурге протестировали подсветку
11:25 В Екатеринбурге перекроют перекресток Алма-Атинский переулок – Онежская
11:13 «Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров
10:50 В День памяти и скорби в Свердловской области включат сирены системы оповещения
10:22 «Святогор» профинансировал ремонт флюорографического кабинета в больнице Красноуральска
09:59 В Пермском крае предприятие по производству молочной продукции может лишиться имущества из-за долгов в бюджет
09:54 В Екатеринбурге на два дня меняется схема движения четырех автобусов
09:21 На двух свердловских трассах сегодня введут реверсивное движение
21:19 У мусульман Екатеринбурга может появиться новая большая мечеть
20:35 Сотрудники госавтоинспекции Красноуфимска отказались от погони за малолетними нарушителями
20:18 Пацифистам не удалось обжаловать отказ в проведении митинга в Екатеринбурге – суд в апелляции согласился с МОБ относительно «скрытых целей» мероприятия
20:05 Интерьеры экс-кинотеатра «Колизей» в Екатеринбурге станут декорацией нового спектакля
19:17 Несовершеннолетнего вандала заставили отмывать свои художества в сквере Березовского
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK