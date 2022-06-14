В Свердловской области подтвердили еще 91 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие сутки выявили 91 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 446 861 случай COVID-19.
Как передает оперштаб, госпитализировано еще 39 пациентов. По выздоровлению выписали 97 человек. Общее число вылечившихся – 434 603.
За последние сутки не зафиксировано случаев смерти больных COVID-19.
Как передает оперштаб, госпитализировано еще 39 пациентов. По выздоровлению выписали 97 человек. Общее число вылечившихся – 434 603.
За последние сутки не зафиксировано случаев смерти больных COVID-19.
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