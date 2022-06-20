На Макаровском мосту в Екатеринбурге протестировали подсветку

«Будем устраивать световые шоу. Может быть, наши уличные художники что-нибудь придумают», – написал Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Макаровском мосту протестировали подсветку. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.Несущие конструкции Макаровского моста окрасились в розовый, красный, фиолетовый, синий, зеленый и желтый цвета.