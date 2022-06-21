В Екатеринбурге перекроют перекресток Алма-Атинский переулок – Онежская

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по перекрестку Алма-Атинский переулок – Онежская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Ограничения будут действовать с 21 июля по 11 августа. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке тепловых сетей.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.