В Екатеринбурге перекроют перекресток Алма-Атинский переулок – Онежская
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по перекрестку Алма-Атинский переулок – Онежская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 21 июля по 11 августа. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке тепловых сетей.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Ограничения будут действовать с 21 июля по 11 августа. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке тепловых сетей.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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