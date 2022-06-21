«Святогор» профинансировал ремонт флюорографического кабинета в больнице Красноуральска

– В связи с тем, что мы имеем дело с рентгеновским излучением, в кабинете флюорографии необходима повышенная степень защиты. Здесь потребуется и специальная рентгенозащитная дверь, и защитное покрытие для стен – баритовая штукатурка, локальная вытяжная вентиляция, рольставни, чтобы излучение не выходило за пределы помещения, – рассказал главный врач Красноуральской городской больницы Андрей Балдин.

– Специалисты нашего предприятия не первый год выполняют строительные и ремонтные работы в отделениях Красноуральской городской больницы. И каждый раз выполняют качественно, профессионально, ответственно. Поэтому я уверен, что и ремонт флюорографического кабинета будет проведен на высоком уровне и в срок. И уже скоро здесь будут созданы все условия как для обследования пациентов, так и для комфортной работы медицинского персонала, – отметил директор ООО «Святогорстрой» Юрий Андрицкий.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

При финансовой поддержке АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) начался ремонт флюорографического кабинета в здании Красноуральской городской больницы.Все работы будут выполнены до конца июля. Строители также выполнят косметический ремонт трех помещений флюорографии. Большая часть строительных материалов уже закуплена.Когда ремонт помещения будет завершен, в ЦГБ Красноуральска поступит новый цифровой флюорографический аппарат. Он будет введен в эксплуатацию в августе 2022 года.На ремонт флюорографического кабинета АО «Святогор» выделило более 800 тысяч рублей. Всего на благотворительные проекты градообразующее предприятие Красноуральска за четыре месяца этого года направило 25,6 миллиона рублей.